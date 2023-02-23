Австралия объявила о введении санкций против девяноста физлиц и сорока организаций из РФ
Канберра ввела санкции против девяноста российских физлиц. Об этом сказано на сайте кабмина Австралии. Так, ограничения затронули сотрудников Центризбиркома и военных, а также ряд министров и губернаторов.
Кроме того, санкции введены в отношении сорока юридических лиц из РФ. Среди компаний в списке обозначены, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik.
Ранее Лайф писал, что завтра США объявят о новом пакете санкций против России. Ограничения будут введены в том числе против ряда китайских компаний.
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ТАСС / Luckas Coch