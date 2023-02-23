Австралия объявила о введении санкций против девяноста физлиц и сорока организаций из РФ

Канберра ввела санкции против девяноста российских физлиц. Об этом сказано на сайте кабмина Австралии. Так, ограничения затронули сотрудников Центризбиркома и военных, а также ряд министров и губернаторов.

Кроме того, санкции введены в отношении сорока юридических лиц из РФ. Среди компаний в списке обозначены, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik.