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23 февраля, 18:51

Австралия объявила о введении санкций против девяноста физлиц и сорока организаций из РФ

Канберра ввела санкции против девяноста российских физлиц. Об этом сказано на сайте кабмина Австралии. Так, ограничения затронули сотрудников Центризбиркома и военных, а также ряд министров и губернаторов.

Кроме того, санкции введены в отношении сорока юридических лиц из РФ. Среди компаний в списке обозначены, в частности, концерн "Калашников", ПАО "Туполев", а также радио Sputnik.

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ТАСС / Luckas Coch

Никита Осипов
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