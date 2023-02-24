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24 февраля, 05:48

Глава МИД Венгрии: Будапешт добивается снятия санкций с девяти россиян из бизнес-кругов

Венгрия предложила Евросоюзу снять санкции с девяти россиян, входящих в различные бизнес-круги, так как они осуществляют важные инвестиции в странах Центральной Азии. Об этом РИА "Новости" заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

"Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них", — отметил Сийярто.

По словам министра, в странах Центральной Азии не понимают, почему из-за санкций не могут вести работу с этими представителями бизнеса, ведь для наложения на них ограничительных мер не было никаких юридических оснований.

"Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список? Просто потому, что кто-то хочет его или её туда включить, — этого для нас недостаточно", — добавил Сийярто.

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EPA / TASS

Артур Белкин
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