Новая Зеландия ввела санкции против ещё 87 россиян

Власти Новой Зеландии объявили о новых санкциях против России. Они коснулись политических деятелей, военных и предпринимателей. Об этом заявила министр иностранных дел страны Наная Махута.

"Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение её действий", — приводит пресс-служба МИД её слова.

Махута пояснила, что в новый санкционный список попали в том числе члены Центризбиркома России, командиры воинских соединений, участвующих в военной спецоперации, члены их семей.

Министр считает "беспрецедентными" меры, принятые Новой Зеландией в ответ на российскую спецоперацию. По мнению Махуты, действия Москвы "влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира".

Нужно отметить, в Новой Зеландии уже действуют антироссийские санкции. Так, в эту страну запретили въезжать более чем 1,2 тысячи россиян и граждан Белоруссии. Также приняты меры, которые, по сути, прекратили двустороннюю торговлю между странами.