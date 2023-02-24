Новая Зеландия ввела санкции против ещё 87 россиян
Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Фото © Flickr / unisgeneva
Власти Новой Зеландии объявили о новых санкциях против России. Они коснулись политических деятелей, военных и предпринимателей. Об этом заявила министр иностранных дел страны Наная Махута.
"Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение её действий", — приводит пресс-служба МИД её слова.
Махута пояснила, что в новый санкционный список попали в том числе члены Центризбиркома России, командиры воинских соединений, участвующих в военной спецоперации, члены их семей.
Министр считает "беспрецедентными" меры, принятые Новой Зеландией в ответ на российскую спецоперацию. По мнению Махуты, действия Москвы "влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира".
Нужно отметить, в Новой Зеландии уже действуют антироссийские санкции. Так, в эту страну запретили въезжать более чем 1,2 тысячи россиян и граждан Белоруссии. Также приняты меры, которые, по сути, прекратили двустороннюю торговлю между странами.
Напомним, в прошлый раз Новая Зеландия усиливала санкции против России в октябре 2022 года. Тогда в чёрный список попали десятки россиян, в том числе тех, кто связан с новыми регионами страны.