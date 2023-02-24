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24 февраля, 04:40

Новая Зеландия ввела санкции против ещё 87 россиян

<p>Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/unisgeneva/51910018690/in/photolist-MZiu2A-2n5dZkM-2n5ckkQ-2k2WeKP-cC6j83-MtWvi3-2n5cq1r-E5QYv8-2ntJ1ir-2ntGvgC-2bCSkLh-2ntGwK6-2hBo42s-2nd4YWe-2hBjR1A-2hBjksC-2hBoj9m-2nu4aEk-2nDxsMZ-2kdd2tA-2gbzrZC-2gbz6WN-2kddrgS-2n67q2D-2n67q3f-2gbySWc-2gbySWh-XRqpgu-Y7vAtn-2kdd2rw-NPDTJj-2kdd2xt" target="_blank" rel="noopener noreferrer">unisgeneva</a></p>

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута. Фото © Flickr / unisgeneva

Власти Новой Зеландии объявили о новых санкциях против России. Они коснулись политических деятелей, военных и предпринимателей. Об этом заявила министр иностранных дел страны Наная Махута.

"Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение её действий", — приводит пресс-служба МИД её слова.

Махута пояснила, что в новый санкционный список попали в том числе члены Центризбиркома России, командиры воинских соединений, участвующих в военной спецоперации, члены их семей.

Министр считает "беспрецедентными" меры, принятые Новой Зеландией в ответ на российскую спецоперацию. По мнению Махуты, действия Москвы "влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира".

Нужно отметить, в Новой Зеландии уже действуют антироссийские санкции. Так, в эту страну запретили въезжать более чем 1,2 тысячи россиян и граждан Белоруссии. Также приняты меры, которые, по сути, прекратили двустороннюю торговлю между странами.

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Напомним, в прошлый раз Новая Зеландия усиливала санкции против России в октябре 2022 года. Тогда в чёрный список попали десятки россиян, в том числе тех, кто связан с новыми регионами страны.

Андрей Григорьев
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