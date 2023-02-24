Сунак решил призвать G7 разрешить Киеву наносить удары по российскому тылу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен призвать коллег по "Группе семи" (G7) разрешить Украине наносить удары по российским силам в тылу. Сообщение с таким содержанием обнародовали в канцелярии политика. Сунак также планирует выступить за максимальное ускорение поставок вооружения Украине. Такое сообщение обнародовано накануне встречи Сунака с лидерами германии, Италии, Канады, Америки, Франции и Японии.



"Премьер-министр призовёт международных партнёров помочь Украине нанести ущерб российским силам за линией фронта конфликта во время сегодняшней встречи G7", — отметили в канцелярии Сунака, уточнив, что общение пройдёт в формате видеоконференции.

Сунак собирается привести убедительные аргументы в пользу необходимости поставок Киеву вооружения дальнего радиуса действия. Он также повторит своё предложение британской поддержки странам, выражающим готовность поставлять Украине истребители. Лондон желает обеспечить Киев решающим преимуществом на поле боя, говорится в заявлении канцелярии.