Дипломат КНР Дай Бин заявил, что поставки оружия Киеву не приносят мира

Поставки оружия на Украину за прошедший год показали, что это не ведёт к миру. Об этом заявил на заседании чрезвычайной спецсессии зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. Он указал на то, что единственный путь к урегулированию конфликта кроется в проведении переговоров.

"Международное сообщество должно прилагать все усилия для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Год украинского кризиса показал, что отправка вооружений не приносит мира и расширение боевых действий лишь заставляет платить более высокую цену мирное население", — сказал Дай Бин.

Дипломат указал на то, что международное сообщество не должно отказываться от перспективы мирных переговоров, потому что это единственный путь к урегулированию.