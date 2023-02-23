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23 февраля, 18:46

Дипломат КНР Дай Бин заявил, что поставки оружия Киеву не приносят мира

Поставки оружия на Украину за прошедший год показали, что это не ведёт к миру. Об этом заявил на заседании чрезвычайной спецсессии зампостпреда КНР при ООН Дай Бин. Он указал на то, что единственный путь к урегулированию конфликта кроется в проведении переговоров.

"Международное сообщество должно прилагать все усилия для того, чтобы способствовать мирным переговорам. Год украинского кризиса показал, что отправка вооружений не приносит мира и расширение боевых действий лишь заставляет платить более высокую цену мирное население", — сказал Дай Бин.

Дипломат указал на то, что международное сообщество не должно отказываться от перспективы мирных переговоров, потому что это единственный путь к урегулированию.

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Ранее Лайф писал, что главный дипломат Китая пообещал укреплять отношения с Россией вопреки ситуации в мире. Также Ван И отметил, что Пекин рассчитывает выйти с Москвой на "новые договорённости".

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Flickr / ВСУ

Арина Родионова
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