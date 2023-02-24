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23 февраля, 21:07

Быстро не получится: Пентагон раскрыл сроки поставки Киеву танков Abrams

Пентагон предупредил, что поставка Киеву танков Abrams займёт больше года

Армии США может понадобиться год или даже больше, чтобы передать Украине танки M1 Abrams. Об этом сообщила командующий сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут на встрече с группой военных обозревателей из Вашингтона. По её словам, Штаты ищут наиболее скорый способ транспортировки, однако неделями и даже несколькими месяцами дело не обойдётся.

"Здесь задействованы более длительные сроки. Но, я думаю, есть варианты меньше двух лет, меньше полутора лет. Но, опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", — сказала Вормут.

Один из вариантов — это создание "с нуля" танков для Незалежной. Как отметила Вормут, Штаты, как правило, модифицируют те машины, которые уже стоят на вооружении страны, а вот создание их "с нуля" — процесс нетипичный. Ещё один вариант — переброска танков из тех стран, которым Штаты уже их поставили. Это могло бы сократить сроки поставки, но возник бы риск разрыва отношений с важными союзниками.

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Ранее стало известно, что Украина к концу апреля получит от западных стран только 50 танков вместо обещанных трёхсот двадцати.

Обложка ©

Wikipedia / Sgt. Aaron Ellerman

Анатолий Симоненко
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