К концу апреля Киев получит менее четверти обещанных Западом танков
The Sunday Times: К концу апреля Киев сможет получить лишь 50 танков вместо обещанных 320
К концу апреля Киев сможет получить от стран Запада лишь 50 танков вместо обещанных трёхсот двадцати, сообщает британская газета The Sunday Times. По словам военных экспертов, данный факт вызывает серьёзные опасения, так как такого количества бронетехники будет недостаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий.
"Киев ожидает, что его сторонники направят в сумме до 320 западных танков, но, согласно оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля", — говорится в сообщении издания.
В материале также уточняется, что пока власти Британии пообещали украинцам передать четыре танка Challenger 2. Польша же в настоящее время ведёт работу над отправкой батальона из 14 Leopard 2 из собственных запасов. Канада также пообещала поставить Киеву четыре Leopard 2, а Португалия — три боевые машины. Вместе с тем о готовности отдать несколько танков ранее заявляли Норвегия с Финляндией. При этом первая партия Leopard 2 из Германии будет укомплектована лишь наполовину, напомнили журналисты.
А ранее в Германии заявили о готовности увеличить производство танков Leopard 2. Как отметил глава мюнхенского концерна Ральф Кетцель, на данный момент каких-либо индустриальных преград для наращивания производства нет.
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