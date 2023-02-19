К концу апреля Киев получит менее четверти обещанных Западом танков

К концу апреля Киев сможет получить от стран Запада лишь 50 танков вместо обещанных трёхсот двадцати, сообщает британская газета The Sunday Times . По словам военных экспертов, данный факт вызывает серьёзные опасения, так как такого количества бронетехники будет недостаточно, чтобы повлиять на ход боевых действий.

"Киев ожидает, что его сторонники направят в сумме до 320 западных танков, но, согласно оценкам, лишь 50 достигнут линии фронта к началу апреля", — говорится в сообщении издания.

В материале также уточняется, что пока власти Британии пообещали украинцам передать четыре танка Challenger 2. Польша же в настоящее время ведёт работу над отправкой батальона из 14 Leopard 2 из собственных запасов. Канада также пообещала поставить Киеву четыре Leopard 2, а Португалия — три боевые машины. Вместе с тем о готовности отдать несколько танков ранее заявляли Норвегия с Финляндией. При этом первая партия Leopard 2 из Германии будет укомплектована лишь наполовину, напомнили журналисты.