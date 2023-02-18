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18 февраля, 16:40

Премьер Венгрии Орбан: Европа может дойти и до отправки "миротворческих войск" на Украину

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что постоянная отправка Западом вооружения Киеву может дойти до абсурда. Так, Европа может решиться даже отправить в зону СВО "миротворческие войска". В ходе регулярного выступления по итогам года он напомнил, что, к примеру, немцы начинали с поставок Украине касок.

"Продолжили поставкой нелетального оружия, сейчас отправляем танки, и уже на повестке дня истребители, скоро мы услышим о так называемых миротворческих войсках", — отметил Орбан.

Он подчеркнул, что для Будапешта самым правильным решением будет держаться в стороне от украинского конфликта, так как он происходит "между двумя славянскими народами" и не является "своим" для венгров.

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А ранее в Германии заявили о готовности увеличить производство танков Leopard 2. Как отметил глава мюнхенского концерна Ральф Кетцель, на данный момент каких-либо индустриальных преград для наращивания производства нет.

Обложка ©

Getty Images / JP Black / LightRocket

Наталья Исакова
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