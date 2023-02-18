Медведев уличил НАТО в страхе перед Москвой после слов Столтенберга о риске победы России
Североатлантический альянс ненавидит и в то же время боится Россию, что подтверждает недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о риске эскалации конфликта на Украине и риске победы Москвы. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. <...> Уроды. Ненавидят и боятся", — написал он.
Напомним, ранее Столтенберг заявил о риске эскалации конфликта, назвав самой большой угрозой возможность победы России. Он также сформулировал три урока из конфликта на Украине для НАТО.
VK / Дмитрий Медведев