Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 февраля, 12:28

Медведев уличил НАТО в страхе перед Москвой после слов Столтенберга о риске победы России

Североатлантический альянс ненавидит и в то же время боится Россию, что подтверждает недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о риске эскалации конфликта на Украине и риске победы Москвы. Об этом в телеграм-канале заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Ну как же они обгадились там в НАТО. Столтенберг заявил, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. <...> Уроды. Ненавидят и боятся", — написал он.

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, убеждён Медведев

Зеленскому не надо будет вести никаких переговоров, убеждён Медведев

Напомним, ранее Столтенберг заявил о риске эскалации конфликта, назвав самой большой угрозой возможность победы России. Он также сформулировал три урока из конфликта на Украине для НАТО.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • НАТО
  • Йенс Столтенберг
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров