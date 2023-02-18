Столтенберг: Риск эскалации конфликта на Украине несопоставим с риском победы РФ

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что риск эскалации украинского конфликта для НАТО сейчас является несопоставимым с опасностью победы России.

"Некоторые беспокоятся, что наша поддержка Украины может привести к эскалации. Позвольте сказать вам: нет вариантов без рисков, но самый большой риск — это риск того, что [президент России Владимир] Путин победит", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг также сформулировал три урока, которые НАТО может вынести из ситуации на Украине. Во-первых, военному блоку следует продолжать накачивать Киев вооружением, так как победа Москвы "чрезвычайно опасна". Во-вторых, альянсу необходимо модернизировать армии для готовности вступить в прямое противостояние с ВС РФ. И наконец, в-третьих, руководителям западных стран стоит лучше защитить объекты инфраструктуры, а также уделить особое внимание информационной сфере, резюмировал генсек НАТО.