Захарова назвала максимальной вовлечённость НАТО в конфликт на Украине

Страны НАТО максимально вовлечены в конфликт на Украине, несмотря на заявления ряда политиков о том, что альянс не является его стороной. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вовлечённость [стран НАТО] максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной", — отметила она.

Захарова также обратила внимание на заявления Великобритании о том, что Лондон планирует наладить производство снарядов и других типов вооружений. По её словам, это показывает, как западные капиталы стоят за накачкой оружием ВСУ.