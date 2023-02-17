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17 февраля, 09:17

Захарова назвала максимальной вовлечённость НАТО в конфликт на Украине

Страны НАТО максимально вовлечены в конфликт на Украине, несмотря на заявления ряда политиков о том, что альянс не является его стороной. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вовлечённость [стран НАТО] максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет. Сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной", — отметила она.

Захарова также обратила внимание на заявления Великобритании о том, что Лондон планирует наладить производство снарядов и других типов вооружений. По её словам, это показывает, как западные капиталы стоят за накачкой оружием ВСУ.

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Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и другие страны Запада фактически уже являются сторонами конфликта на Украине.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Артур Белкин
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