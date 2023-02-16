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Регион
Опубликовано 16 февраля 2023, 11:54
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Патрушев объявил США стороной конфликта на Украине

Секретарь Совбеза Патрушев: США и их приспешники фактически стали стороной украинского конфликта

Страны западного блока фактически уже стали стороной конфликта на Украине. Такое мнение озвучил в четверг секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании, посвящённом вопросам нацбезопасности, в Челябинске.

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", — приводит его заявление ТАСС.

Кремль назвал косвенную сторону конфликта на Украине
Кремль назвал косвенную сторону конфликта на Украине

Напомним, что на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что альянс якобы не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять туда свои войска. О том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же в итоге и сообщил, что Берлин передаст Киеву танки Leopard.

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kremlin.ru

Марина Калегина
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