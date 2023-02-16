Патрушев объявил США стороной конфликта на Украине

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", — приводит его заявление ТАСС.

Напомним, что на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление, что альянс якобы не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять туда свои войска. О том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же в итоге и сообщил, что Берлин передаст Киеву танки Leopard.