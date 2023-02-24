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24 февраля, 12:25

Глава Минпросвещения Кравцов: Санкции не влияют на развитие системы образования в РФ

Антироссийская санкционная политика Запада не оказывает никакого влияния на развитие системы образования в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Подчеркнём, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования РФ", — сказал он журналистам.

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По словам министра, западные ограничения также не оказывают воздействия на развитие тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования.

Ранее ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов выразил мнение, что российская система образования превосходит болонскую. По его словам, из-за перехода на болонскую систему возникла некоторая путаница, в то время как раньше всё было просто и понятно.

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ТАСС / Кирилл Чаплинский

Никита Никонов
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