Глава Минпросвещения Кравцов: Санкции не влияют на развитие системы образования в РФ
Антироссийская санкционная политика Запада не оказывает никакого влияния на развитие системы образования в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Подчеркнём, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования РФ", — сказал он журналистам.
По словам министра, западные ограничения также не оказывают воздействия на развитие тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования.
Ранее ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов выразил мнение, что российская система образования превосходит болонскую. По его словам, из-за перехода на болонскую систему возникла некоторая путаница, в то время как раньше всё было просто и понятно.
ТАСС / Кирилл Чаплинский