Глава Минпросвещения Кравцов: Санкции не влияют на развитие системы образования в РФ

Антироссийская санкционная политика Запада не оказывает никакого влияния на развитие системы образования в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Подчеркнём, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования РФ", — сказал он журналистам.

По словам министра, западные ограничения также не оказывают воздействия на развитие тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования.