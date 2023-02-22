Российскую систему образования сочли лучше болонской

Изменения системы вузовского образования, предложенные главой государства Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию, соответствуют логике тех решений, что рассматривались в начале и в течение прошлого года. Об этом заявил в беседе с газетой "Петербургский дневник" ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Дмитрий Иванов.

Педагог объяснил, что из-за перехода на болонскую систему образования, действительно, возникла некоторая путаница, в то время как прежняя была проста и понятна. Так, студенты учились пять лет, медики — шесть, а затем желающие поступали в аспирантуру, адъюнктуру или ординатуру.

Но после, по словам Иванова, среди учеников начало происходить некое разделение, в частности, если переход в магистратуру требовал отдельного конкурса или специальной оплаты. Ещё более печальным был тот факт, что те, у кого не было финансовых возможностей для учёбы, несли на себе клеймо недоучек, продолжил ректор.

"Разумеется, в медицинских вузах действовала своя система, причём лучшая в мире. Самое простое доказательство — факт, что в нашем Педиатрическом университете, несмотря ни на что, учатся студенты из 50 разных стран со всех пяти континентов. Соответственно, и выпускники находят работу в лучших зарубежных клиниках, а востребованность их за рубежом и есть показатель того, что российская система превосходит болонскую", — подчеркнул Иванов.