ВСУ обстреляли российских силовиков во время ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Сотрудники российских органов безопасности попали под обстрел со стороны ВСУ на линии соприкосновения во время встречи инспекторов МАГАТЭ, осуществлявших ротацию на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали весь процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под шквальный автоматный огонь", — сказал он.
Карчаа добавил, что через некоторое время огонь открыли из пулемёта, украинские бойцы били прицельно, двум силовикам РФ удалось уцелеть только чудом. Он также уточнил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что санкции подтвердили, что Запад считает Запорожскую АЭС российской. Политик отметил, что, если бы США рассматривали ЗАЭС как станцию украинскую, никаких ограничений в отношении неё не последовало бы.
ТАСС / Рубцов Андрей