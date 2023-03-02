Экс-депутат ГД Шингаркин: США проверяли ядерный арсенал РФ поражённым радиацией оборудованием
Комиссия из Соединённых Штатов использовала неисправное оборудование для проверки ядерного арсенала РФ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил бывший депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин в программе "Между тем" телеканала "Звезда".
Он рассказал, что после взрыва на АЭС "Фукусима-1" на Дальний Восток прибыли из Японии американские специалисты. Там базируются российские стратегические ядерные силы. Они должны были провести процедуры в рамках СНВ с применением аппаратуры, высчитывающей тончайшие физические поля.
"И выясняется, что вся их аппаратура "заражена" радиацией с Фукусимы. Она не то что ядерных боеголовок не видит — она вообще ничего не видит! Приборы показывают, что здесь ядерная катастрофа, они просто испорчены", — рассказал эксперт в области ядерной безопасности Шингаркин.
По его словам, такие действия американской стороны могут говорить о преследовании Вашингтоном каких-то других целей при проведении проверок в рамках ДСНВ. Однако на вопрос, какие именно задачи США ставят перед собой, они ответить не могут, подчеркнул эксперт.
Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. Россия допускает возвращение к диалогу, но только если США готовы к деэскалации. В последний день февраля США была передана нота о приостановке участия в ДСНВ, а 1 марта Госдеп подтвердил её получение.
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