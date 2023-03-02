Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 11:42

Экс-депутат ГД Шингаркин: США проверяли ядерный арсенал РФ поражённым радиацией оборудованием

Комиссия из Соединённых Штатов использовала неисправное оборудование для проверки ядерного арсенала РФ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил бывший депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин в программе "Между тем" телеканала "Звезда".

Он рассказал, что после взрыва на АЭС "Фукусима-1" на Дальний Восток прибыли из Японии американские специалисты. Там базируются российские стратегические ядерные силы. Они должны были провести процедуры в рамках СНВ с применением аппаратуры, высчитывающей тончайшие физические поля.

"И выясняется, что вся их аппаратура "заражена" радиацией с Фукусимы. Она не то что ядерных боеголовок не видит — она вообще ничего не видит! Приборы показывают, что здесь ядерная катастрофа, они просто испорчены", — рассказал эксперт в области ядерной безопасности Шингаркин.

По его словам, такие действия американской стороны могут говорить о преследовании Вашингтоном каких-то других целей при проведении проверок в рамках ДСНВ. Однако на вопрос, какие именно задачи США ставят перед собой, они ответить не могут, подчеркнул эксперт.

Замглавы МИД Рябков оценил возможность пересмотра решения РФ по ДСНВ
Замглавы МИД Рябков оценил возможность пересмотра решения РФ по ДСНВ

Напомним, 28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. О таком решении он объявил ещё в ходе Послания Федеральному собранию. Россия допускает возвращение к диалогу, но только если США готовы к деэскалации. В последний день февраля США была передана нота о приостановке участия в ДСНВ, а 1 марта Госдеп подтвердил её получение.

BannerImage

YouTube / Канал Максима Шингаркина

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar