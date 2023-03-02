Экс-депутат ГД Шингаркин: США проверяли ядерный арсенал РФ поражённым радиацией оборудованием

Комиссия из Соединённых Штатов использовала неисправное оборудование для проверки ядерного арсенала РФ в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил бывший депутат Госдумы VI созыва Максим Шингаркин в программе "Между тем" телеканала "Звезда".

Он рассказал, что после взрыва на АЭС "Фукусима-1" на Дальний Восток прибыли из Японии американские специалисты. Там базируются российские стратегические ядерные силы. Они должны были провести процедуры в рамках СНВ с применением аппаратуры, высчитывающей тончайшие физические поля.

"И выясняется, что вся их аппаратура "заражена" радиацией с Фукусимы. Она не то что ядерных боеголовок не видит — она вообще ничего не видит! Приборы показывают, что здесь ядерная катастрофа, они просто испорчены", — рассказал эксперт в области ядерной безопасности Шингаркин.