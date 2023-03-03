Под Херсоном задержали информатора ВСУ, обещавшего "резать русских солдат"

В Херсонской области полицейские задержали информатора украинских войск, который не только передавал сведения о российских силовиках, но и грозился их убить. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Полиция задержала информатора ВСУ. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Херсонской области

"В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных", — говорится в сообщении.

В ходе допроса мужчина признался, что в соцсетях грозился "резать русских военных". Так его, кстати, и заметили полицейские. Указывается, что он регулярно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видео с казнью пленных российских солдат. Правоохранители нашли его в Новотроицком районе и задержали. Информатором оказался 22-летний украинец. Он рассказал, что куратор просил сообщать ему местоположение российской военной техники. По данным МВД, ещё он передавал сведения о нахождении силовиков РФ. За каждую координату куратор обещал по 300 гривен (3075 рублей), но, получив данные о пяти точках, деньги информатору так и не передал. При попытке потребовать вознаграждение парню пригрозили, что сдадут правоохранителям.

Задержанный попросил прощения у полицейских, после чего при них связался по видеосвязи с куратором для получения нового задания. В МВД также отметили, что артиллерийские удары по полученным ВСУ координатам не наносились. По данным фактам проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый активно сотрудничает с полицией.

"Ему вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий. Кроме того, подозреваемый раскаялся и призвал других местных жителей не заниматься подобной деятельностью", — добавили в МВД.