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2 марта, 16:33

В Свердловской области ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат

В Новоуральске Свердловской области задержали мужчину, который хотел поджечь военкомат. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт", — указали в ведомстве.

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Там также добавили, что дома у задержанного нашли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их изготовления. Злоумышленника взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Сам мужчина заявил, что хотел бросить коктейль Молотова в окно военкомата.

Ранее Лайф писал о том, что в Кировске Ленинградской области полиция задержала 16-летнего ученика престижной гимназии Санкт-Петербурга, который попытался поджечь местный военкомат.

Обложка ©

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Илья Суриков
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