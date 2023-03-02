В Свердловской области ФСБ задержала мужчину, который планировал поджечь военкомат

"При подготовке к реализации преступного умысла задержан 44-летний гражданин Российской Федерации, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Новоуральске террористический акт", — указали в ведомстве.

Там также добавили, что дома у задержанного нашли три самодельных зажигательных устройства, а также вещества для их изготовления. Злоумышленника взяли под стражу, возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту. Сам мужчина заявил, что хотел бросить коктейль Молотова в окно военкомата.