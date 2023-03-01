"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 06:25

Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат

В Кировске Ленинградской области полиция задержала 16-летнего ученика одной из престижных гимназий Санкт-Петербурга, который поздно вечером 28 февраля попытался поджечь местный военкомат. Об этом сообщает SHOT.

  • Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT
    Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT
  • Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT
    Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT
  • Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT
    Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT

Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат. Фото © Telegram / SHOT

1 / 3

Заметить поджигателя смог сторож военкомата, который и позвонил в полицию. К месту возможного ЧП прибыл наряд ДПС. Правоохранители увидели, как подросток бросал бутылки с коктейлем Молотова в окно здания, однако внутри ничего не загорелось. Заметив полицейских, девятиклассник решил бежать, а третью бутылку с зажигательной смесью он бросил в сугроб. При себе у парня был рюкзак, в котором правоохранители нашли ещё одну бутылку с коктейлем Молотова и тряпки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Тобольске заключили под стражу школьника, который хотел поджечь военкомат

В Тобольске заключили под стражу школьника, который хотел поджечь военкомат

Ранее Лайф сообщал, что в Сосновом бору Ленинградской области неизвестный попытался поджечь военкомат при помощи коктейля Молотова, но у него также не получилось этого сделать.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров