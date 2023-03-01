Под Петербургом задержали 16-летнего гимназиста, который пытался поджечь военкомат
В Кировске Ленинградской области полиция задержала 16-летнего ученика одной из престижных гимназий Санкт-Петербурга, который поздно вечером 28 февраля попытался поджечь местный военкомат. Об этом сообщает SHOT.
Заметить поджигателя смог сторож военкомата, который и позвонил в полицию. К месту возможного ЧП прибыл наряд ДПС. Правоохранители увидели, как подросток бросал бутылки с коктейлем Молотова в окно здания, однако внутри ничего не загорелось. Заметив полицейских, девятиклассник решил бежать, а третью бутылку с зажигательной смесью он бросил в сугроб. При себе у парня был рюкзак, в котором правоохранители нашли ещё одну бутылку с коктейлем Молотова и тряпки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф сообщал, что в Сосновом бору Ленинградской области неизвестный попытался поджечь военкомат при помощи коктейля Молотова, но у него также не получилось этого сделать.
Telegram / SHOT