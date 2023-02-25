В Тобольске заключили под стражу школьника, который хотел поджечь военкомат
В Тобольске суд заключил под стражу 15-летнего школьника, который хотел устроить пожар в военкомате. Ему предъявили обвинение в подготовке теракта, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
"Тобольский городской суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 15-летнего школьника. Его обвиняют в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ)", — сказано в сообщении.
В суде уточнили, что ученик 9 класса планировал устроить пожар в военкомате Тобольска и Тобольского района. Он пробудет под стражей до 22 апреля.
Ранее Лайф писал о том, что в Тобольске Тюменской области ученик девятого класса вооружился коктейлем Молотова и планировал устроить пожар в военкомате. Но по дороге его задержали.
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