В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату

В Тобольске Тюменской области ученик девятого класса вооружился коктейлем Молотова и планировал устроить пожар в военкомате. Однако по дороге его задержали, сообщает SHOT .

Как отмечает телеграм-канал, 15-летний подросток, взяв с собой бутылку с зажигательной смесью и зажигалку, вышел из дома поздним вечером и направился в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района, но сотрудники полиции остановили его на полпути. Почему несовершеннолетний решился на преступление, пока неизвестно.