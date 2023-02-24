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24 февраля, 08:35

В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкомату

В Тобольске полицейские задержали девятиклассника, планировавшего поджечь военкомат

В Тобольске Тюменской области ученик девятого класса вооружился коктейлем Молотова и планировал устроить пожар в военкомате. Однако по дороге его задержали, сообщает SHOT.

Как отмечает телеграм-канал, 15-летний подросток, взяв с собой бутылку с зажигательной смесью и зажигалку, вышел из дома поздним вечером и направился в сторону военкомата Тобольска и Тобольского района, но сотрудники полиции остановили его на полпути. Почему несовершеннолетний решился на преступление, пока неизвестно.

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Ранее попытка поджечь военкомат была совершена в Мурманске. Серьёзного ущерба здание не получило: огонь повредил только внешнюю часть оконной рамы.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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