В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат
В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат. Как Лайфу рассказал источник, серьёзного ущерба здание не получило — огонь повредил только внешнюю часть оконной рамы.
Всё произошло рано утром 23 февраля. В комиссариате на улице Капитана Орликовой загорелось окно, о чём своевременно сообщила экстренным службам жительница соседнего дома. Возгорание удалось ликвидировать в течение десяти минут. В правоохранительных органах случившееся пока никак не комментируют.
Ранее Лайф сообщал, что в Омске задержали диверсанта, который совершил неудачную попытку поджога военкомата. По его словам, никаких денег за поджог ему не обещали, якобы он сам придумал план, набил сумку бутылками с горючим, тряпками и пошёл его реализовывать.