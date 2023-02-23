В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат. Как Лайфу рассказал источник, серьёзного ущерба здание не получило — огонь повредил только внешнюю часть оконной рамы.

Всё произошло рано утром 23 февраля. В комиссариате на улице Капитана Орликовой загорелось окно, о чём своевременно сообщила экстренным службам жительница соседнего дома. Возгорание удалось ликвидировать в течение десяти минут. В правоохранительных органах случившееся пока никак не комментируют.