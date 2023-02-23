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23 февраля, 12:30

В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат

В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат. Как Лайфу рассказал источник, серьёзного ущерба здание не получило — огонь повредил только внешнюю часть оконной рамы.

Всё произошло рано утром 23 февраля. В комиссариате на улице Капитана Орликовой загорелось окно, о чём своевременно сообщила экстренным службам жительница соседнего дома. Возгорание удалось ликвидировать в течение десяти минут. В правоохранительных органах случившееся пока никак не комментируют.

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Ранее Лайф сообщал, что в Омске задержали диверсанта, который совершил неудачную попытку поджога военкомата. По его словам, никаких денег за поджог ему не обещали, якобы он сам придумал план, набил сумку бутылками с горючим, тряпками и пошёл его реализовывать.

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"Северпост" / Анна Кузнецова

Наталья Исакова
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