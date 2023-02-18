В Калининграде школьники по наводке кураторов устроили поджог на железнодорожных путях

В Калининграде подростки совершили диверсию по наводке кураторов, предположительно, с Украины. Польстившись на обещанное вознаграждение, молодые люди подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Всё это действо они зафиксировали на фото и видео для подтверждения, сообщает SHOT.

Поджог подростки зафиксировали для кураторов. Видео © Telegram / SHOT

Однако юным диверсантам никто платить не собирался. Зато полицейские быстро вычислили всех участников, так как толпой они засветились на камерах видеонаблюдения. По данным телеграм-канала, обыски уже прошли дома у четырёх четырнадцатилетних парней, трое из них учатся в школе и один — в училище закрытого типа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Ущерб от действий малолетних поджигателей оценивается в 480 тысяч рублей.