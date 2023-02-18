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18 февраля, 18:10

В Калининграде школьники по наводке кураторов устроили поджог на железнодорожных путях

В Калининграде подростки совершили диверсию по наводке кураторов, предположительно, с Украины. Польстившись на обещанное вознаграждение, молодые люди подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Всё это действо они зафиксировали на фото и видео для подтверждения, сообщает SHOT.

Поджог подростки зафиксировали для кураторов. Видео © Telegram / SHOT

Однако юным диверсантам никто платить не собирался. Зато полицейские быстро вычислили всех участников, так как толпой они засветились на камерах видеонаблюдения. По данным телеграм-канала, обыски уже прошли дома у четырёх четырнадцатилетних парней, трое из них учатся в школе и один — в училище закрытого типа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Ущерб от действий малолетних поджигателей оценивается в 480 тысяч рублей.

В Омске задержали хилого диверсанта-уклониста, который не смог поджечь военкомат

В Омске задержали хилого диверсанта-уклониста, который не смог поджечь военкомат

Ранее Лайф сообщал, что мошенники с Украины обманом заставили инвалида поджечь военкомат в Мордовии. Возгорание произошло у крыльца здания, но вскоре быстро потухло.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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