В Калининграде школьники по наводке кураторов устроили поджог на железнодорожных путях
В Калининграде подростки совершили диверсию по наводке кураторов, предположительно, с Украины. Польстившись на обещанное вознаграждение, молодые люди подожгли релейный шкаф на железнодорожных путях. Всё это действо они зафиксировали на фото и видео для подтверждения, сообщает SHOT.
Поджог подростки зафиксировали для кураторов. Видео © Telegram / SHOT
Однако юным диверсантам никто платить не собирался. Зато полицейские быстро вычислили всех участников, так как толпой они засветились на камерах видеонаблюдения. По данным телеграм-канала, обыски уже прошли дома у четырёх четырнадцатилетних парней, трое из них учатся в школе и один — в училище закрытого типа.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества". Ущерб от действий малолетних поджигателей оценивается в 480 тысяч рублей.
Ранее Лайф сообщал, что мошенники с Украины обманом заставили инвалида поджечь военкомат в Мордовии. Возгорание произошло у крыльца здания, но вскоре быстро потухло.
Кадр из видео Telegram / SHOT