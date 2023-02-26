Поджигатель в балаклаве забросал коктейлями Молотова военкомат в Сосновом Бору

Очередной неудачный поджог военкомата произошёл в Ленинградской области. Неизвестный вооружился четырьмя бутылками с горючей жидкостью, однако мощного пожара не произошло, пишет SHOT.

Целью был военный комиссариат в Сосновом Бору. Около трёх часов ночи неизвестный в чёрной толстовке, брюках и балаклаве бросил бутылки в здание и скрылся с места преступления. Особого ущерба он не нанёс: одна из бутылок залетела в окно Соцфонда, расположенного в здании с военкоматом, другие коктейли Молотова просто не загорелись, а оставшиеся разбились об оконную раму. Пожарные потушили огонь за 20 минут.

В итоге выгорела лишь пластиковая облицовка потолка Соцфонда площадью два квадратных метра. Полицейские обыскали место и нашли фрагмент горлышка от стеклянной бутылки и зажигалку. Теперь правоохранители устанавливают личность подозреваемого, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.