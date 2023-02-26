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26 февраля, 09:40

Поджигатель в балаклаве забросал коктейлями Молотова военкомат в Сосновом Бору

Неизвестный поджёг здание военкомата в Сосновом Бору в Ленинградской области

<p>Здание военкомата в Сосновом Бору в Ленинградской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Здание военкомата в Сосновом Бору в Ленинградской области. Фото © Telegram / SHOT

Очередной неудачный поджог военкомата произошёл в Ленинградской области. Неизвестный вооружился четырьмя бутылками с горючей жидкостью, однако мощного пожара не произошло, пишет SHOT.

Целью был военный комиссариат в Сосновом Бору. Около трёх часов ночи неизвестный в чёрной толстовке, брюках и балаклаве бросил бутылки в здание и скрылся с места преступления. Особого ущерба он не нанёс: одна из бутылок залетела в окно Соцфонда, расположенного в здании с военкоматом, другие коктейли Молотова просто не загорелись, а оставшиеся разбились об оконную раму. Пожарные потушили огонь за 20 минут.

В итоге выгорела лишь пластиковая облицовка потолка Соцфонда площадью два квадратных метра. Полицейские обыскали место и нашли фрагмент горлышка от стеклянной бутылки и зажигалку. Теперь правоохранители устанавливают личность подозреваемого, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат

В Мурманске неизвестные попытались поджечь военкомат

Ранее Лайф рассказывал историю из Тобольска, где девятиклассник планировал устроить пожар в военкомате, вооружившись коктейлем Молотова. К счастью, его удалось задержать по дороге. В итоге 15-летнему школьнику предъявили обвинение в подготовке теракта и заключили под стражу.

Николь Вербер
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