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27 февраля, 09:34

Аспирант в костюме "невидимки" исписал военкомат в Петербурге лозунгами на 5 лет тюрьмы

Аспирант разбил окна военкомата в Петербурге и исписал здание лозунгами, ему грозит 5 лет

Аспирант и лаборант СПбАУ РАН расколотил окна местного военкомата и исписал стены лозунгами, за которые ему грозит до пяти лет. Подробности выходки петербуржца с высшим образованием узнал SHOT.

Аспирант и лаборант СПбАУ РАН разбил окна военкомата в Петербурге и исписал стены. Видео © Telegram / SHOT

25-летний Владимир хотел остаться незамеченным, поэтому оделся в чёрное и пришёл к военному комиссариату на Большом Сампсониевском проспекте в три часа ночи. Видимо, он и не подозревал, что костюм "невидимки" не смог спрятать его от камеры наблюдения. Судя по кадрам, вандал был настроен решительно: он сделал баллончиком три надписи и разбил окна, после чего дал дёру.

Неизвестно, что именно подвело парня — его уровень "скрытности" или действия доблестных правоохранителей, но злоумышленника задержали уже через несколько часов в собственной квартире. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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В Тобольске заключили под стражу школьника, который хотел поджечь военкомат

Ранее Лайф рассказывал о неудачном поджоге военкомата в Ленинградской области. Неизвестный вооружился четырьмя коктейлями Молотова, однако мощного пожара не произошло. Особого ущерба он не нанёс, огонь был потушен за 20 минут.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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