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25 февраля, 11:35

На Урале студент спалил все планы проукраинской диверсионной группы и её куратора

В Екатеринбурге задержали члена проукраинской диверсионной группы и его куратора

В Екатеринбурге 19-летний студент раскрыл полиции планы группы с проукраинской позицией, членом которой сам являлся. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Всё началось с того, что парень в подземном переходе возле конструкторского бюро "Новатор" написал баллончиком с краской оскорбления в сторону сотрудников ОКБ. Охранники его сразу же задержали и передали полиции. В дальнейшем же правоохранители нашли в комнате общежития злоумышленника проукраинские листовки и части от СВУ, которое парень собирал.

Полиция поймала и куратора этой диверсионной группы, им оказался ещё один студент. По факту содействия терроризму, изготовления взрывчатки и вербовки в террористическую организацию возбуждены уголовные дела.

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Обложка ©

Pixabay

Светлана Оперук
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