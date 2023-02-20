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20 февраля, 07:53

Таинственный "подарок" от незнакомца взорвался перед лицом у красавицы из Троицка

SHOT: Неизвестный отправил 22-летней жительнице Новой Москвы коробку, которая взорвалась у неё в руках

<p>"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/48533" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / SHOT

Жительница московского Троицка получила от неизвестного адресата подарочную коробку, которая взорвалась прямо у неё в руках. Об этом пишет SHOT.

  • Кадры из подъезда в Троицке, где взорвалась подарочная коробка с СВУ. Фото © Telegram / SHOT
    Кадры из подъезда в Троицке, где взорвалась подарочная коробка с СВУ. Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT
  • Фото © Telegram / SHOT
    Фото © Telegram / SHOT

Кадры из подъезда в Троицке, где взорвалась подарочная коробка с СВУ. Фото © Telegram / SHOT

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"Сюрприз" ждал 22-летнюю Алину на скамейке около дома. Она могла пройти мимо, однако заметила на коробке открытку со своим именем. Недолго думая, девушка занесла её в подъезд и решила посмотреть, что внутри. Однако, когда коробка открылась, произошёл взрыв и начался пожар. В итоге возгорание удалось оперативно потушить, а на место в карете скорой помощи прибыли медики, которые забрали девушку. У неё диагностировали термический ожог лица и левой кисти I степени.

Рядом с подъездом полиция обнаружила бутылки с зажигательной смесью. Судя по кадрам, внутри "подарка" находились СВУ — жидкость для розжига — и взрывные элементы.

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Николь Вербер
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