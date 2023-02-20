Таинственный "подарок" от незнакомца взорвался перед лицом у красавицы из Троицка
SHOT: Неизвестный отправил 22-летней жительнице Новой Москвы коробку, которая взорвалась у неё в руках
"Подарочная коробка" с СВУ, которая взорвалась в руках 22-летней жительницы Троицка. Фото © Telegram / SHOT
Жительница московского Троицка получила от неизвестного адресата подарочную коробку, которая взорвалась прямо у неё в руках. Об этом пишет SHOT.
"Сюрприз" ждал 22-летнюю Алину на скамейке около дома. Она могла пройти мимо, однако заметила на коробке открытку со своим именем. Недолго думая, девушка занесла её в подъезд и решила посмотреть, что внутри. Однако, когда коробка открылась, произошёл взрыв и начался пожар. В итоге возгорание удалось оперативно потушить, а на место в карете скорой помощи прибыли медики, которые забрали девушку. У неё диагностировали термический ожог лица и левой кисти I степени.
Рядом с подъездом полиция обнаружила бутылки с зажигательной смесью. Судя по кадрам, внутри "подарка" находились СВУ — жидкость для розжига — и взрывные элементы.
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