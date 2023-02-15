В Петрозаводске женщина пыталась поджечь отдел полиции по просьбе "сотрудника банка"

38-летняя жительница Петрозаводска попыталась поджечь отдел полиции по указанию телефонного мошенника "из Центробанка", пообещавшего помочь ей закрыть все кредиты. Источник Лайфа рассказал детали дела.

В День святого Валентина женщине позвонил неизвестный и представился "сотрудником службы безопасности Центробанка". Он уговорил её помочь в задержании "коррумпированных сотрудников полиции" — для этого нужно было "всего лишь" поджечь участок УМВД. Мошенник пригрозил распространить о женщине компрометирующие сведения в случае отказа, а успех в деле пообещал вознаградить закрытием всех её банковских кредитов.

Вечером того же дня жертва мошенника отправилась к местному отделу полиции и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью, которая тут же отскочила от стены и упала на крыльцо, не воспламенившись. Никто не пострадал, а злоумышленницу задержали прямо на месте преступления. Ранее у неё не было судимостей, на учёте у психиатра не состоит.