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15 февраля, 07:43

В Петрозаводске женщина пыталась поджечь отдел полиции по просьбе "сотрудника банка"

38-летняя жительница Петрозаводска попыталась поджечь отдел полиции по указанию телефонного мошенника "из Центробанка", пообещавшего помочь ей закрыть все кредиты. Источник Лайфа рассказал детали дела.

В День святого Валентина женщине позвонил неизвестный и представился "сотрудником службы безопасности Центробанка". Он уговорил её помочь в задержании "коррумпированных сотрудников полиции" — для этого нужно было "всего лишь" поджечь участок УМВД. Мошенник пригрозил распространить о женщине компрометирующие сведения в случае отказа, а успех в деле пообещал вознаградить закрытием всех её банковских кредитов.

Вечером того же дня жертва мошенника отправилась к местному отделу полиции и бросила в здание бутылку с зажигательной смесью, которая тут же отскочила от стены и упала на крыльцо, не воспламенившись. Никто не пострадал, а злоумышленницу задержали прямо на месте преступления. Ранее у неё не было судимостей, на учёте у психиатра не состоит.

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Правоохранители задержали диверсанта, пытавшегося сжечь военкомат в Амурской области

Ранее Лайф писал, что нарушителям из Пензы светит до 20 лет тюрьмы за диверсии на железнодорожных путях. В социальных сетях одному из будущих диверсантов написал неизвестный и предложил поджечь релейные шкафы на железной дороге. Аноним уверял, что работа быстрая, но прибыльная, и оценил её в 40 тысяч рублей.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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