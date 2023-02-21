Пять раз судимый сотрудник Третьяковки задержан за попытку устроить теракт в Калининграде

Правоохранители предотвратили теракт в Калининграде. Сотрудники спецслужб задержали местного жителя при изготовлении самодельного взрывного устройства, передаёт SHOT.

Пять раз судимый сотрудник Третьяковки пытался устроить теракт в Калининграде. Видео © Telegram / SHOT

Подозрительным жителем Московского района города оказался 32-летний сотрудник калининградского филиала Третьяковской галереи, который уже был судим пять раз — за разбой, причинение лёгкого вреда здоровью, кражу и мошенничество. Сегодня на съёмную квартиру к нему нагрянули силовики, причём приехали практически всем отделом — местные жители даже испугались из-за скопления спецтранспорта во дворе.

В итоге оказалось, что диверсант арендовал квартиру пару недель назад. Там он собирал взрывное устройство из миномётной мины и фаустпатрона времён ВОВ. По словам жителей, их сосед даже не скрывал своих проукраинских взглядов и часто критиковал специальную военную операцию. К слову, в Третьяковке он работал с радиоаппаратурой.