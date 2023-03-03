ВС РФ уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Российские военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Привольное и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.
Представитель ведомства заявил, что потери ВСУ превысили 70 военнослужащих, они потеряли два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.
Ранее Лайф сообщал, что украинские военные обстреляли промзону Запорожской атомной электростанции, где зафиксировали не менее семи прилётов.
VK.com / Минобороны России