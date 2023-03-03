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3 марта, 12:25

ВС РФ уничтожили более 70 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Российские военные нанесли поражение бойцам ВСУ в районе населённых пунктов Угледар, Привольное и Водяное Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства заявил, что потери ВСУ превысили 70 военнослужащих, они потеряли два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-20.

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Ранее Лайф сообщал, что украинские военные обстреляли промзону Запорожской атомной электростанции, где зафиксировали не менее семи прилётов.

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Артур Белкин
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