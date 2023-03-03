МИД России: Теракт в Брянской области совершён с помощью оружия НАТО
МИД России решительно осудил теракт в Брянской области
Россия решительно осуждает террористический акт, совершённый 2 марта в Брянской области. В МИД РФ подчеркнули, что украинские диверсанты использовали для атаки на приграничные населённые пункты оружие НАТО.
"Украинские официальные лица неоднократно признавали, что все их действия осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран НАТО. Убийства в Брянской области были совершены из натовского оружия. В этой связи возникает закономерный вопрос о квалификации этих государств в качестве соучастников таких преступлений и спонсоров терроризма", — говорится в сообщении ведомства.
Там также подчеркнули, что РФ сделала соответствующие выводы из произошедшего и это преступление не останется безнаказанным.
Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
LIFE / Владимир Суворов