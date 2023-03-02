Группировка РДК взяла на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области
Боевики украинской группировки РДК. Фото © SHOT
Группировка РДК ("Русский добровольческий корпус"), входящая в состав ВСУ, взяла на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области.
Как отмечает SHOT, Киев часто использует РДК, чтобы снять с себя обвинения в терроризме. Так, ранее именно боевики этой группировки взяли на себя ответственность за убийство журналистки Дарьи Дугиной.
РДК был сформирован в августе прошлого года из российских добровольцев, воюющих на стороне Киева. Группировка входит в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.
Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердилась. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.