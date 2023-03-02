Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 11:08
7141

Группировка РДК взяла на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области

<p>Боевики украинской группировки РДК. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Боевики украинской группировки РДК. Фото © SHOT

Группировка РДК ("Русский добровольческий корпус"), входящая в состав ВСУ, взяла на себя ответственность за атаку на сёла в Брянской области.

Как отмечает SHOT, Киев часто использует РДК, чтобы снять с себя обвинения в терроризме. Так, ранее именно боевики этой группировки взяли на себя ответственность за убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Песков: Силовикам нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию в Брянской области

Песков: Силовикам нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию в Брянской области

РДК был сформирован в августе прошлого года из российских добровольцев, воюющих на стороне Киева. Группировка входит в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердилась. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.

Никита Никонов
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров