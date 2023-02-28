Хакеры подтвердили, что обвиняемая в убийстве Дугиной украинка служила в Нацгвардии

Уроженка Украины Наталья Вовк, обвиняемая в убийстве журналистки и историка Дарьи Дугиной, служила в 12-й бригаде украинской Нацгвардии, куда входил, в частности, националистический полк "Азов"*. Это следует из кадровых данных нацполка, которые обнародовали российские хакеры из RaHDit.

"Злые русские хакеры" привели справку с подписью командира 12-й бригады Нацгвардии Украины, куда в том числе входил и "Азов". Согласно документу, "солдат Вовк Наталья Павловна" участвовала в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, "находясь непосредственно в районах и в период осуществления обозначенных мероприятий города Мариуполя Донецкой области".

В другом документе она числится как "солдат Шабан Наталья Павловна — стрелок 2-го отделения 2-го патрульного взвода 1-й патрульной роты стрелкового батальона (по конвоированию, экстрадиции, охране подсудимых и охране общественного порядка)". Известно, что это её прежняя фамилия, которая на основании решения Ильичевского районного суда Мариуполя была изменена на Вовк.

Как писал Лайф, гражданка Украины Наталья Вовк участвовала в подрыве автомобиля журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье. Вместе с отцом Александром Дугиным политолог возвращалась после фестиваля в поддержку Донбасса, но за несколько минут до трагедии он пересел в другое авто. Как выяснила ФСБ, покушение подготовили украинские спецслужбы. После исполнения задачи Вовк сбежала в Эстонию. Кроме того, известно, что в деле есть и другие фигуранты.