"Злые русские хакеры" слили в Сеть документы националистов "Азова"

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", обнародовала кадровые документы украинского националистического полка "Азов"*. Информация появилась на сайте "НемеZида".

Опубликованы личные дела военнослужащих, приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий за различные периоды, послужные списки и награждения бойцов. Кроме того, в общем доступе оказались данные о нарушениях, в том числе списки военных, уходивших в самоволку.

На этом хакеры останавливаться не собираются. Спецы анонсировали новые расследования, сделанные на основании изученных документов.

Ранее Лайф сообщал, что российские хакеры из группировок Killnet, Infinity и Anonymous обрушили работу немецких аэропортов. Под атаку попали сайты аэроузлов Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа. Кроме того, были хакнуты порталы государственных структур, банков и объектов транспортной инфраструктуры Германии.