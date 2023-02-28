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28 февраля, 06:59

"Злые русские хакеры" слили в Сеть документы националистов "Азова"

Хакеры RaHDit обнародовали кадровые документы "Азова"

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", обнародовала кадровые документы украинского националистического полка "Азов"*. Информация появилась на сайте "НемеZида".

Опубликованы личные дела военнослужащих, приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий за различные периоды, послужные списки и награждения бойцов. Кроме того, в общем доступе оказались данные о нарушениях, в том числе списки военных, уходивших в самоволку.

На этом хакеры останавливаться не собираются. Спецы анонсировали новые расследования, сделанные на основании изученных документов.

"Злые русские хакеры" раскрыли данные курсантов Академии СБУ

"Злые русские хакеры" раскрыли данные курсантов Академии СБУ

Ранее Лайф сообщал, что российские хакеры из группировок Killnet, Infinity и Anonymous обрушили работу немецких аэропортов. Под атаку попали сайты аэроузлов Берлина, Франкфурта, Гамбурга, Дрездена и Дюссельдорфа. Кроме того, были хакнуты порталы государственных структур, банков и объектов транспортной инфраструктуры Германии.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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