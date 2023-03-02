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2 марта, 10:55

Песков: Силовикам нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию в Брянской области

Российским силовым ведомствам необходимо тщательно изучить ситуацию с заходом украинских ДРГ на территорию Брянской области и установить её авторов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно доподлинно установить, кто это [совершил]", — ответил Песков на вопрос о том, связывают ли в Кремле заход диверсантов с действиями властей Украины.

Он также сообщил, что заниматься этим будут представители силовых структур, от которых и будет поступать вся соответствующая информация.

Песков не стал отвечать на вопрос о смене статуса СВО из-за ситуации в Брянской области

Песков не стал отвечать на вопрос о смене статуса СВО из-за ситуации в Брянской области

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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