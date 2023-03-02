Песков: Силовикам нужно доподлинно установить, кто совершил диверсию в Брянской области

Российским силовым ведомствам необходимо тщательно изучить ситуацию с заходом украинских ДРГ на территорию Брянской области и установить её авторов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно доподлинно установить, кто это [совершил]", — ответил Песков на вопрос о том, связывают ли в Кремле заход диверсантов с действиями властей Украины.