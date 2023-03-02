Путин получает доклады ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в Брянской области

Президент России Владимир Путин получает информацию от Федеральной службы безопасности, Минобороны и Росгвардии о происходящем в Брянской области, куда проникли украинские диверсанты. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ [Александр] Бортников, министр обороны [Сергей] Шойгу и руководитель Росгвардии [Виктор] Золотов. Речь идёт о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", — сказал он.

Песков добавил, что о происходящем президенту в том числе сообщает и губернатор Брянской области Александр Богомаз, который докладывает о ситуации на месте и принимаемых мерах.