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2 марта, 10:43

Путин получает доклады ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в Брянской области

Президент России Владимир Путин получает информацию от Федеральной службы безопасности, Минобороны и Росгвардии о происходящем в Брянской области, куда проникли украинские диверсанты. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент Путин в Кремле, он получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывают руководитель ФСБ [Александр] Бортников, министр обороны [Сергей] Шойгу и руководитель Росгвардии [Виктор] Золотов. Речь идёт о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков", — сказал он.

Песков добавил, что о происходящем президенту в том числе сообщает и губернатор Брянской области Александр Богомаз, который докладывает о ситуации на месте и принимаемых мерах.

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Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Был ранен десятилетний мальчик. Также появлялась информация о заложниках, но она не подтвердилась. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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