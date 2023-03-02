ФСБ: В Брянской области ведутся мероприятия по уничтожению украинских ДРГ
Силовые структуры проводят уничтожение украинских диверсантов, которые нарушили госграницу и проникли на территорию Брянской области. Об этом говорится в сообщении ФСБ РФ.
"В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов", — отметили в ведомстве.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.
ТАСС / Елена Афонина