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2 марта, 09:16
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В Брянской области проводят срочное совещание из-за украинской ДРГ, взявшей заложников

Администрация Климовского района Брянской области проводит срочное совещание после того, как украинские диверсанты взяли в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на районные власти.

"У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятие заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]", — рассказал собеседник агентства.

При этом в администрации Брянской области Ura.ru не стали комментировать ситуацию, как и в областном МВД.

Второй жертвой украинских диверсантов в селе Любечане под Брянском стал ребёнок

Второй жертвой украинских диверсантов в селе Любечане под Брянском стал ребёнок

Ранее Лайф рассказывал, что украинская ДРГ проникла не территорию Брянской области, где обстреляла школьный автобус. В результате, по нашим данным, погибло два человека. Кроме того, ранен ребёнок. Также стало известно, что диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Любечане.

Обложка ©

Getty Images / Zabelin

Варвара Романова
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