В Брянской области проводят срочное совещание из-за украинской ДРГ, взявшей заложников

Администрация Климовского района Брянской области проводит срочное совещание после того, как украинские диверсанты взяли в заложники местных жителей в селе Сушаны. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на районные власти.

"У главы администрации в данный момент проходит совещание по этому поводу [взятие заложников украинской ДРГ в селе Сушаны, где начались бои]", — рассказал собеседник агентства.