В Госдуме анонсировали жёсткий ответ Киеву на диверсии в Брянской области

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что реакция РФ на проникновение украинских диверсантов в Брянскую область будет жёсткой — такой же, как после теракта на Крымском мосту.

"Конечно, проведём расследование, чтобы в дальнейшем не допустить подобного проникновения или для пресечения таких преступных действий со стороны украинской националистической верхушки. Конечно же, действия наши будут адекватны в отношении киевского режима", — цитирует Шеремета Ura.ru.