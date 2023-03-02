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Регион
Опубликовано 2 марта 2023, 13:38
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В Госдуме анонсировали жёсткий ответ Киеву на диверсии в Брянской области

Депутат Шеремет пригрозил Украине из-за диверсии в Брянской области

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что реакция РФ на проникновение украинских диверсантов в Брянскую область будет жёсткой — такой же, как после теракта на Крымском мосту.

"Конечно, проведём расследование, чтобы в дальнейшем не допустить подобного проникновения или для пресечения таких преступных действий со стороны украинской националистической верхушки. Конечно же, действия наши будут адекватны в отношении киевского режима", — цитирует Шеремета Ura.ru.

Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице
Замгубернатора Брянской области: Пострадавший при обстреле мальчик находится в больнице

Напомним, ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Был ранен 10-летний мальчик. Также появлялась информация о заложниках, но она не подтвердилась. По данным ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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