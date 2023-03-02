Песков не стал отвечать на вопрос о смене статуса СВО из-за ситуации в Брянской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что не может ответить на вопрос о смене статуса СВО после ситуации с заходом украинских диверсантов на территорию Брянской области.
"Не знаю, пока не могу сказать", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.
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