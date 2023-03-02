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2 марта, 10:46

Песков не стал отвечать на вопрос о смене статуса СВО из-за ситуации в Брянской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что не может ответить на вопрос о смене статуса СВО после ситуации с заходом украинских диверсантов на территорию Брянской области.

"Не знаю, пока не могу сказать", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Путин получает доклады ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в Брянской области

Путин получает доклады ФСБ, Минобороны и Росгвардии о ситуации в Брянской области

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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