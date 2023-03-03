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3 марта, 07:27

Стало известно о втором пострадавшем при атаке украинской ДРГ на Брянскую область

Число пострадавших при атаке украинских диверсантов на сёла в Брянской области увеличилось до двух

Возросло число пострадавших при вчерашней атаке украинских диверсантов на сёла в Брянской области. Как сообщает SHOT, помимо 10-летнего мальчика также ранение получил 35-летний житель села Сушаны.

Второй пострадавший при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Фото © SHOT

Второй пострадавший при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, у мужчины огнестрельное ранение руки. Помощь ему оказали односельчане. Таким образом, в ходе диверсии два человека погибли и ещё двое, включая ребёнка, пострадали.

Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

Напомним, что утром 2 марта губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. Боевики расстреляли гражданский автомобиль с детьми и водителем. Мужчина погиб, 10-летний мальчик получил ранение, но смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Позже появилась информация о втором погибшем. Одним из напавших на Брянскую область, предположительно, был актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Вылазка диверсантов была пресечена к вечеру.

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Никита Никонов
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