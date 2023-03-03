Стало известно о втором пострадавшем при атаке украинской ДРГ на Брянскую область

Возросло число пострадавших при вчерашней атаке украинских диверсантов на сёла в Брянской области. Как сообщает SHOT , помимо 10-летнего мальчика также ранение получил 35-летний житель села Сушаны.

Второй пострадавший при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, у мужчины огнестрельное ранение руки. Помощь ему оказали односельчане. Таким образом, в ходе диверсии два человека погибли и ещё двое, включая ребёнка, пострадали.