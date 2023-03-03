Стало известно о втором пострадавшем при атаке украинской ДРГ на Брянскую область
Число пострадавших при атаке украинских диверсантов на сёла в Брянской области увеличилось до двух
Возросло число пострадавших при вчерашней атаке украинских диверсантов на сёла в Брянской области. Как сообщает SHOT, помимо 10-летнего мальчика также ранение получил 35-летний житель села Сушаны.
Второй пострадавший при атаке украинских диверсантов на Брянскую область. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, у мужчины огнестрельное ранение руки. Помощь ему оказали односельчане. Таким образом, в ходе диверсии два человека погибли и ещё двое, включая ребёнка, пострадали.
Напомним, что утром 2 марта губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. Боевики расстреляли гражданский автомобиль с детьми и водителем. Мужчина погиб, 10-летний мальчик получил ранение, но смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Позже появилась информация о втором погибшем. Одним из напавших на Брянскую область, предположительно, был актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Вылазка диверсантов была пресечена к вечеру.
ТАСС / Бобылев Сергей