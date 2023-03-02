Диверсант, атаковавший Брянскую область, оказался партнёром Собчак по съёмочной площадке
Одним из атаковавших Брянскую область диверсантов оказался актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин
Актёр сериала "Глухарь-3" и фильма "Никто не знает про секс – 2" Кирилл Канахин оказался одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), которая утром атаковала Брянскую область с территории Украины. Об этом сообщает Mash.
Фото © "Глухарь-3", режиссёры —Тимур Алпатов, Борис Казаков, сценаристы — Илья Куликов, Кирилл Юдин / kino-teatr.ru
Совсем недавно он был актёром Государственного академического Малого театра России, снимался в кино (в одной из картин его партнёршей по площадке стала Ксения Собчак), а после этого решил стать преподавателем йоги. Однако и это ему в какой-то момент наскучило. Позднее Канахин перебрался на Украину, где вступил в РДК.
Сегодня днём губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.
Одним из нападавших оказался россиянин Денис Никитин — друг скончавшегося неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Некоторое время назад он занимался организацией боёв без правил.