Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 14:15

Диверсант, атаковавший Брянскую область, оказался партнёром Собчак по съёмочной площадке

Одним из атаковавших Брянскую область диверсантов оказался актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин

Актёр сериала "Глухарь-3" и фильма "Никто не знает про секс – 2" Кирилл Канахин оказался одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), которая утром атаковала Брянскую область с территории Украины. Об этом сообщает Mash.

Фото © "Глухарь-3", режиссёры —Тимур Алпатов, Борис Казаков, сценаристы — Илья Куликов, Кирилл Юдин / kino-teatr.ru

Фото © "Глухарь-3", режиссёры —Тимур Алпатов, Борис Казаков, сценаристы — Илья Куликов, Кирилл Юдин / kino-teatr.ru

Совсем недавно он был актёром Государственного академического Малого театра России, снимался в кино (в одной из картин его партнёршей по площадке стала Ксения Собчак), а после этого решил стать преподавателем йоги. Однако и это ему в какой-то момент наскучило. Позднее Канахин перебрался на Украину, где вступил в РДК.

Путин назвал терактом события в Брянской области

Путин назвал терактом события в Брянской области

Сегодня днём губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергли данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.

Одним из нападавших оказался россиянин Денис Никитин — друг скончавшегося неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Некоторое время назад он занимался организацией боёв без правил.

Обложка ©

kino-teatr.ru

Артур Белкин
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров