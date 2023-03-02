Диверсант, атаковавший Брянскую область, оказался партнёром Собчак по съёмочной площадке

Актёр сериала "Глухарь-3" и фильма "Никто не знает про секс – 2" Кирилл Канахин оказался одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), которая утром атаковала Брянскую область с территории Украины. Об этом сообщает Mash .

Совсем недавно он был актёром Государственного академического Малого театра России, снимался в кино (в одной из картин его партнёршей по площадке стала Ксения Собчак), а после этого решил стать преподавателем йоги. Однако и это ему в какой-то момент наскучило. Позднее Канахин перебрался на Украину, где вступил в РДК.