Путин назвал терактом события в Брянской области
Путин — о ситуации в Брянской области: Эти террористы проникли и открыли огонь
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии Года педагога и наставника назвал терактом события с заходом украинских диверсантов на территорию Брянской области.
Путин назвал терактом события в Брянской области. Видео © LIFE
"Эти террористы сегодня совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", — сказал Путин.
По словам российского лидера, преступники знали, что перед ними мирные граждане, и прекрасно видели, что в автомобиле, который был обстрелян, находились дети, но всё равно открыли огонь.
Они решили, что могут лишить нас истории, традиций, языка. <...> Ничего у них не получится! Мы их дожмём! Учителя воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Привили искреннюю любовь к Родине. Спасибо за вашу неизменную веру в Россию", — отметил глава государства.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила десятилетнего ребёнка. По некоторым данным, диверсанты взяли заложников в селе Сушаны, однако власти региона опровергают данную информацию. Ситуация находится на контроле президента России Владимира Путина, который получает оперативную информацию от ФСБ, Минобороны и Росгвардии.
ТАСС / Григоров Гавриил