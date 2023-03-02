Президент России Владимир Путин в ходе выступления на открытии Года педагога и наставника назвал терактом события с заходом украинских диверсантов на территорию Брянской области.

Путин назвал терактом события в Брянской области. Видео © LIFE

"Эти террористы сегодня совершили очередной террористический акт. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам", — сказал Путин.

По словам российского лидера, преступники знали, что перед ними мирные граждане, и прекрасно видели, что в автомобиле, который был обстрелян, находились дети, но всё равно открыли огонь.