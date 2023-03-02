Раскрыта личность одного из членов ДРГ, атаковавшей село в Брянской области

Одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), позировавших на фоне фельдшерско-акушерского пункта в брянском селе Любечане, оказался россиянин Денис Никитин — бывший друг неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Как пишет Mash, в прошлом году он переехал на Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ.