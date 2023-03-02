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2 марта, 11:41
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Раскрыта личность одного из членов ДРГ, атаковавшей село в Брянской области

Одним из членов ДРГ, атаковавшей село в Брянской области, оказался друг неонациста Тесака

<p>Неонацист Денис Никитин. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/48831" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Неонацист Денис Никитин. Обложка © SHOT

Одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), позировавших на фоне фельдшерско-акушерского пункта в брянском селе Любечане, оказался россиянин Денис Никитин — бывший друг неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Как пишет Mash, в прошлом году он переехал на Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ.

Никитин также организовывал бои без правил — занимался промоушеном White Rex. Из открытых источников известно, что ему 38 лет, родился он в Москве.

В Госдуме анонсировали жёсткий ответ Киеву на диверсии в Брянской области

В Госдуме анонсировали жёсткий ответ Киеву на диверсии в Брянской области

Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердились. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.

Наталья Исакова
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