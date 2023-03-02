Раскрыта личность одного из членов ДРГ, атаковавшей село в Брянской области
Одним из членов ДРГ, атаковавшей село в Брянской области, оказался друг неонациста Тесака
Неонацист Денис Никитин. Обложка © SHOT
Одним из членов группировки РДК ("Русский добровольческий корпус"), позировавших на фоне фельдшерско-акушерского пункта в брянском селе Любечане, оказался россиянин Денис Никитин — бывший друг неонациста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Как пишет Mash, в прошлом году он переехал на Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ.
Никитин также организовывал бои без правил — занимался промоушеном White Rex. Из открытых источников известно, что ему 38 лет, родился он в Москве.
Как писал Лайф, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион диверсантов с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль, который вёз детей в школу. Пострадал десятилетний мальчик. Кроме того, появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердились. По сведениям ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.