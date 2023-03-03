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3 марта, 06:42

Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

В ходе вчерашней зачистки приграничных с Украиной населённых пунктов Брянской области от участников украинской диверсионно-разведывательной группы пострадали двое российских пограничников.

Как стало известно Лайфу, оба силовика получили осколочные ранения рук. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что накануне утром губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. Преступники расстреляли гражданский автомобиль с детьми и водителем. В результате мужчина погиб, также был ранен один ребёнок. Позже появилось предположение, что одним из атаковавших Брянскую область был актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К вечеру вылазка диверсантов была пресечена.

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ТАСС / Красильников Станислав

Максим Плетнёв
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