Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ

В ходе вчерашней зачистки приграничных с Украиной населённых пунктов Брянской области от участников украинской диверсионно-разведывательной группы пострадали двое российских пограничников.

Как стало известно Лайфу, оба силовика получили осколочные ранения рук. Сейчас их жизни ничего не угрожает.