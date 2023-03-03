Двое пограничников были ранены во время зачистки сёл Брянской области от украинской ДРГ
В ходе вчерашней зачистки приграничных с Украиной населённых пунктов Брянской области от участников украинской диверсионно-разведывательной группы пострадали двое российских пограничников.
Как стало известно Лайфу, оба силовика получили осколочные ранения рук. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Напомним, что накануне утром губернатор Брянской области сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. Преступники расстреляли гражданский автомобиль с детьми и водителем. В результате мужчина погиб, также был ранен один ребёнок. Позже появилось предположение, что одним из атаковавших Брянскую область был актёр сериала "Глухарь" Кирилл Канахин. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. К вечеру вылазка диверсантов была пресечена.
ТАСС / Красильников Станислав