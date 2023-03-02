Брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, представят к награде
Десятилетнего Федю, спасшего двух девочек во время атаки диверсантов в Брянской области, представят к государственной награде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", — сказал Богомаз в эфире Первого канала.
Брянский губернатор добавил, что мальчика уже прооперировали. Медики извлекли пулю, выпущенную "из натовского оружия". В настоящее время Федя находится под постоянным наблюдением специалистов.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также в результате атаки погибло двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
ТАСС / Донат Сорокин