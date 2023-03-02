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2 марта, 18:01

Брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, представят к награде

Десятилетнего Федю, спасшего двух девочек во время атаки диверсантов в Брянской области, представят к государственной награде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", — сказал Богомаз в эфире Первого канала.

Брянский губернатор добавил, что мальчика уже прооперировали. Медики извлекли пулю, выпущенную "из натовского оружия". В настоящее время Федя находится под постоянным наблюдением специалистов.

Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также в результате атаки погибло двое взрослых. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Наталья Исакова
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