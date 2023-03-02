Брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, представят к награде

Десятилетнего Федю, спасшего двух девочек во время атаки диверсантов в Брянской области, представят к государственной награде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью "За отвагу", он проявил отвагу и мужество", — сказал Богомаз в эфире Первого канала.