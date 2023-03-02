Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Десятилетний мальчик, спасший двух девочек с места атаки диверсантов в Брянской области, берёт пример со старших братьев, которые служат в зоне СВО. Об этом рассказала мама маленького героя.

Мать мальчика-героя из Брянской области рассказала о событиях до инцидента. Видео © Telegram / SHOT

Фёдор воспитывается в семье, в которой шесть детей — четыре сына и две дочери. Старшим сыновьям 23 и 24 года, именно они и участвуют в спецоперации.

"Мне дочь сказала в шутку: "Смотри, мам, братья ещё медали не получили, а Фёдор зато уже получит медаль", — рассказала мама мальчика в беседе с SHOT.

Женщина рассказала, что утром 2 марта, в день атаки диверсантов, водитель повёз трёх детей в школу. При этом утром Фёдор забыл свидетельство о рождении, которое могут проверить пограничники, и возвращался за ним домой. Он доехал до остановки на велосипеде, а дальше поехал на машине. Вскоре её обстреляли украинские диверсанты.