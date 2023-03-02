Брянские власти пообещали подумать о награждении школьника, спасшего девочек с места атаки
Брянский губернатор Богомаз лично поблагодарил мать мальчика, спасшего детей с места атаки
Губернатор Брянской области Александр Богомаз лично позвонил матери 10-летнего Феди, спасшего двух девочек с места атаки диверсантов, и поблагодарил её за воспитание храброго мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В администрации региона также пообещали рассмотреть вопрос о вознаграждении Феди. Вместе с тем министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что мальчик совершил настоящий геройский поступок.
Ранее сообщалось, что раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц. Затем дети остановили легковушку, которая довезла их до одной из знакомых Феди. Мальчику сейчас делают операцию в одной из больниц Брянска.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов.