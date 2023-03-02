Брянские власти пообещали подумать о награждении школьника, спасшего девочек с места атаки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз лично позвонил матери 10-летнего Феди, спасшего двух девочек с места атаки диверсантов, и поблагодарил её за воспитание храброго мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В администрации региона также пообещали рассмотреть вопрос о вознаграждении Феди. Вместе с тем министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что мальчик совершил настоящий геройский поступок.