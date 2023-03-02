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2 марта, 14:36

Брянские власти пообещали подумать о награждении школьника, спасшего девочек с места атаки

Брянский губернатор Богомаз лично поблагодарил мать мальчика, спасшего детей с места атаки

Губернатор Брянской области Александр Богомаз лично позвонил матери 10-летнего Феди, спасшего двух девочек с места атаки диверсантов, и поблагодарил её за воспитание храброго мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В администрации региона также пообещали рассмотреть вопрос о вознаграждении Феди. Вместе с тем министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что мальчик совершил настоящий геройский поступок.

Ранее сообщалось, что раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц. Затем дети остановили легковушку, которая довезла их до одной из знакомых Феди. Мальчику сейчас делают операцию в одной из больниц Брянска.

ФСБ рассказала об обстановке в Брянской области после украинской диверсии

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Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов.

Обложка ©

T.me/SHOT

Светлана Оперук
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