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2 марта, 13:57

ФСБ рассказала об обстановке в Брянской области после украинской диверсии

ФСБ: В Климовском районе Брянской области идёт разминирование

Федеральная служба безопасности рассказала об обстановке в Брянской области, куда сегодня утром вторглась украинская диверсионная группа. Сейчас ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов, проходит разминирование.

"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребёнок", — говорится в сообщении спецслужбы.

Раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц

Раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц

Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
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