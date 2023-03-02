ФСБ рассказала об обстановке в Брянской области после украинской диверсии
ФСБ: В Климовском районе Брянской области идёт разминирование
Федеральная служба безопасности рассказала об обстановке в Брянской области, куда сегодня утром вторглась украинская диверсионная группа. Сейчас ситуация в населённых пунктах Климовского района находится под контролем правоохранительных органов, проходит разминирование.
"Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идёт разминирование. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребёнок", — говорится в сообщении спецслужбы.
Напомним, утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "навеки обезвредить" проникших в брянские сёла диверсантов.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ