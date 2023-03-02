Раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц
10-летний ребёнок, пострадавший при атаке украинских диверсантов в Брянской области, оказался настоящим героем, сообщает SHOT.
Выяснилось, что, когда по дороге в школу автомобиль, в котором ехал Федя, расстреляли в упор, он не запаниковал. Ребёнок видел, что водитель уже мёртв. Тогда мальчик, несмотря на ранение, мужественно взял всё в свои руки: вывел из машины напуганных первоклассниц и сказал бежать. Затем дети остановили легковушку, которая довезла их до одной из знакомых Феди.
"К нам пришли Фёдор и две девочки. Мальчик этот раненый. Я их забрала в дом, говорю: "Дети, что случилось?" Фёдор говорит: "Нас обстреляли." Снял кофту. У него было ранение... Он этих девочек забрал, не кинул, не растерялся... Какой умница, десять лет ребёнку. Он сообразил. От нас получается, от Любечан до Нового Ропска где-то два километра. И он этих девочек, с ранением, не потерял. Их вёл за собой, бежали они. А девочки — первый класс, им, наверное, лет по семь", — рассказала знакомая юного Феди.
Сейчас мальчик находится в Брянске, где ему делают операцию в одной из больниц.
Утром 2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины. В Любечанах они обстреляли автомобиль с детьми. Также появлялись данные о захвате заложников, но они не подтвердились. По информации ФСБ, силовые структуры проводят уничтожение украинской ДРГ. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.
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