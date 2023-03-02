Раненный украинскими диверсантами в Брянской области ребёнок спас двух первоклассниц

Выяснилось, что, когда по дороге в школу автомобиль, в котором ехал Федя, расстреляли в упор, он не запаниковал. Ребёнок видел, что водитель уже мёртв. Тогда мальчик, несмотря на ранение, мужественно взял всё в свои руки: вывел из машины напуганных первоклассниц и сказал бежать. Затем дети остановили легковушку, которая довезла их до одной из знакомых Феди.

"К нам пришли Фёдор и две девочки. Мальчик этот раненый. Я их забрала в дом, говорю: "Дети, что случилось?" Фёдор говорит: "Нас обстреляли." Снял кофту. У него было ранение... Он этих девочек забрал, не кинул, не растерялся... Какой умница, десять лет ребёнку. Он сообразил. От нас получается, от Любечан до Нового Ропска где-то два километра. И он этих девочек, с ранением, не потерял. Их вёл за собой, бежали они. А девочки — первый класс, им, наверное, лет по семь", — рассказала знакомая юного Феди.